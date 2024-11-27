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Пол Джордж пообещал, что «Филадельфия» исправит ситуацию в сезоне-2024/2025

Пол Джордж пообещал, что «Филадельфия» исправит ситуацию в сезоне-2024/2025
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34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс», Пол Джордж пообещал, что команда и игроки исправят ситуацию в сезоне-2024/2025.

«Мы изменим это. Я на 100% уверен, что мы это изменим. Это всё — на нас. Мы должны контролировать то, что можем», — приводит слова Пола Джорджа издание NBA Central.

После 16 игр в сезоне-2024/2025 «Филадельфия» занимает 14-е место в Восточной конференции, уступив в 16 матчах 13 раз при трёх победах. В последней игра «Сиксерс» встречались с коллективом «Лос-Анджелес Клипперс» и проиграли со счётом 99:125.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 125
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 18, Макси - 17, Убре - 12, Каунсил - 9, Джексон - 7, Гордон - 7, Драммонд - 6, Киньонес - 6, Ябуселе - 6, Мартин - 4, Эдвардс - 4, Мартин - 3, Бона
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Джонс - 18, Зубац - 16, Мэнн - 13, Портер - 11, Данн - 9, Бамба - 7, Коффи - 7, Миллер - 7, Браун - 6, Хиланд - 5, Батюм - 3
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