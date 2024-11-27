Пол Джордж пообещал, что «Филадельфия» исправит ситуацию в сезоне-2024/2025

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс», Пол Джордж пообещал, что команда и игроки исправят ситуацию в сезоне-2024/2025.

«Мы изменим это. Я на 100% уверен, что мы это изменим. Это всё — на нас. Мы должны контролировать то, что можем», — приводит слова Пола Джорджа издание NBA Central.

После 16 игр в сезоне-2024/2025 «Филадельфия» занимает 14-е место в Восточной конференции, уступив в 16 матчах 13 раз при трёх победах. В последней игра «Сиксерс» встречались с коллективом «Лос-Анджелес Клипперс» и проиграли со счётом 99:125.