Рондо объяснил, почему титул в составе «Лейкерс» — более особенный, чем победа с «Селтикс»

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист и двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо высказался по поводу двух своих триумфов в составе «Бостон Селтикс» в 2008-м и в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году во времена COVID-19.

«Честно говоря, сравнивать нельзя, поскольку в 2020 году мы были в «Пузыре», поэтому у нас не было [чемпионского] парада. Вот почему у меня был только один парад, и это самое удивительное, что случалось со мной в баскетболе, — именно такая любовь и реакция фанатов.

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Увидеть фанатов, как вы могли наблюдать в этом году, и при этом быть частью происходящего, попасть на праздничный автобус в честь победы в чемпионате, отправиться в турне — это было потрясающе. И это оказалась единственной возможностью, которую я получил, чтобы стать частью такого парада. Но в тот конкретный момент, когда я выиграл в 2020 году, мой сын был со мной в «Пузыре»… это было более особенным», — приводит слова Рондо издание Fadeaway World.

Рондо был выбран под 21-м номером на драфте НБА 2006 года командой «Финикс Санз» и сразу был обменян в «Бостон Селтикс». В 2004 году он вошёл в символическую сборную лучших игроков чемпионата США среди школьников, в 2007 году был включён во вторую сборную новичков НБА, в 2009 и 2010 годах был включён соответственно во вторую и первую сборные Всех звёзд защиты НБА.