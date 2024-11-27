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НБА оштрафовала тренера «Сакраменто» Брауна за агрессивное поведение к судье по ходу матча

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать главного тренера «Сакраменто Кингз» Майка Брауна за агрессивное поведение к судье во время матча регулярного сезона с «Бруклин Нетс» (103:108), который состоялся в понедельник, 25 ноября.

Как сообщает официальный сайт лиги, сумма штрафа составляет $ 35 тыс. Отметим, что инцидент произошёл ближе к середине второй четверти встречи, когда, по мнению Брауна, было нарушение правил на форварде Колби Джонсе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.