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НБА оштрафовала тренера «Сакраменто» Брауна за агрессивное поведение к судье по ходу матча

НБА оштрафовала тренера «Сакраменто» Брауна за агрессивное поведение к судье по ходу матча
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать главного тренера «Сакраменто Кингз» Майка Брауна за агрессивное поведение к судье во время матча регулярного сезона с «Бруклин Нетс» (103:108), который состоялся в понедельник, 25 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
103 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Мюррэй - 21, Дерозан - 18, Сабонис - 13, Хаертер - 11, Эллис - 9, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Лайлз, Робинсон
Бруклин Нетс: Томас - 34, Клауни - 18, Джонсон - 16, Милтон - 10, Уилсон - 7, Уильямс - 6, Джонсон - 6, Симмонс - 4, Клэкстон - 4, Уотфорд - 3, Мартин, Шрёдер

Как сообщает официальный сайт лиги, сумма штрафа составляет $ 35 тыс. Отметим, что инцидент произошёл ближе к середине второй четверти встречи, когда, по мнению Брауна, было нарушение правил на форварде Колби Джонсе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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