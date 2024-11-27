«Сакраменто» близок к подписанию контракта с 34-летним форвардом

Руководство «Сакраменто Кингз» в скором времени подпишет контракт с форвардом Джеем Краудером. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Отметим, что 34-летний баскетболист последний раз появлялся на площадке в прошлом сезоне, будучи игроком «Милуоки Бакс». В сезоне-2023/2024 Краудер набирал в среднем 6,2 очка и 3,4 подбора, проводя на площадке 23,1 минуты.

Начинал свою карьеру Джей в «Даллас Маверикс», который в 2012 году выбрал форварда под общим 34-м номером. В «Далласе» Краудер провёл три сезона и затем столько же — в «Бостон Селтикс».