Чарания высказался о Миддлтоне из «Милуоки», который не дебютировал в сезоне-2024/2025 НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания поделился подробностями восстановления лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Криса Миддлтона, который ещё не дебютировал в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы голеностопа.

«Судя по полученной информации, он уже прошёл медицинское обследование и получил разрешение на игру. Однако для него важно чувствовать себя комфортно.

Он хочет выйти на площадку только тогда, когда будет полностью готов и уверен, что сможет показать свою лучшую игру — ту, к которой мы привыкли, когда Крис Миддлтон находится в отличной форме», — заявил Чарания в эфире NBA Today.