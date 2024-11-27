Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания высказался о Миддлтоне из «Милуоки», который не дебютировал в сезоне-2024/2025 НБА

Чарания высказался о Миддлтоне из «Милуоки», который не дебютировал в сезоне-2024/2025 НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания поделился подробностями восстановления лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Криса Миддлтона, который ещё не дебютировал в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы голеностопа.

Крис Миддлтон Подробнее

«Судя по полученной информации, он уже прошёл медицинское обследование и получил разрешение на игру. Однако для него важно чувствовать себя комфортно.

Он хочет выйти на площадку только тогда, когда будет полностью готов и уверен, что сможет показать свою лучшую игру — ту, к которой мы привыкли, когда Крис Миддлтон находится в отличной форме», — заявил Чарания в эфире NBA Today.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Сейчас читают:
Похабщина, которая отражает всю игру. Клуб НБА подняли на смех за ошибку в графике
Фото
Похабщина, которая отражает всю игру. Клуб НБА подняли на смех за ошибку в графике
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android