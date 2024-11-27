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Моня — о сборной России: лучше собираться! Парни сами понимают, что они игроки сборной

Моня — о сборной России: лучше собираться! Парни сами понимают, что они игроки сборной
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) Сергей Моня подвёл итоги после выступления сборной России по баскетболу в международном турнире «Кубок Дружбы. Россия — Африка».

Кубок Дружбы. Россия — Африка. Календарь
Кубок Дружбы. Россия — Африка. Таблица

«Турнир вызвал положительные эмоции. С Тунисом проигрывали, но победили в овертайме. Положительный результат при изъянах в игре, проиграли подбор. Да, ребята собрались за два дня, давно их не было вместе.

Ну а вторая победа над Ливией убедительная. Самое главное, что наша сборная собирается, ребята тренируются, общаются и в нашей стране есть такая команда. А не то что некоторые говорят: зачем играть с непонятными командами, лучше не собираться.

Лучше собираться и общаться! Парни сами понимают, что они игроки сборной России. Да, некоторые не на ведущих ролях в клубах, но в сборной они получают игровое время, не забывают, что они профессионалы. Думаю, все приехали с радостью и играли с ней же», — приводит слова Мони «Матч ТВ».

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