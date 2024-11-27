Результаты игрового дня НБА 27 ноября
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В ночь с 26 на 27 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата — Кубка НБА — было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 27 ноября
- «Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 108:127.
- «Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 103:106.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:117 OT.
- «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 115:128.
- «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:100.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»), набравший 37 очков.
НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
108 : 127
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс: Кузма - 23, Сарр - 20, Брогдон - 15, Каррингтон - 10, Кулибали - 8, Джордж - 7, Кисперт - 7, Гилл - 4, Валанчюнас - 4, Дэвис - 3, Болдуин Мл. - 3, Батлер - 2, Багли III - 2, Холмс
Чикаго Буллз: Уайт - 21, Вучевич - 19, Лавин - 18, Хортон-Такер - 13, Смит - 12, Досунму - 12, Гидди - 11, Бузелис - 9, Филлипс - 8, Терри - 2, Лидделл - 2, Картер, Крэйг, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
103 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 23, Хироу - 18, Розир - 17, Адебайо - 16, Робинсон - 11, Ларссон - 8, Уэр - 2, Жакез-мл. - 2, Бёркс - 2, Хайсмит - 2, Лав - 2, Ричардсон, Йович, Джонсон, Брайант
Милуоки Бакс: Лиллард - 37, Лопес - 13, Портис - 11, Принс - 10, Коннотон - 10, Грин - 9, Джексон - 6, Райт - 5, Боучэмп - 3, Трент-мл. - 2, Ливингстон, Роллинз, Умуде, Адетокунбо, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 117
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 21, Рид - 19, Александер-Уолкер - 13, Диллингэм - 12, Макдэниелс - 9, Гобер - 5, Дивинченцо - 3, Шеннон, Никс, Майнотт, Кларк, Миллер, Дозьер, Гарза
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 27, Брукс - 22, Шенгюн - 22, Смит II - 19, Томпсон - 15, Грин - 9, Ландейл - 3, Холидей, Тэйт, Шеппард, Исон, Грин, Маквей
НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
115 : 128
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Джордж - 26, Секстон - 20, Коллинс - 20, Сенсабо - 16, Маркканен - 14, Юбэнкс - 9, Кесслер - 6, Джузэнг - 3, Кольер - 1, Миллз, Михайлюк, Поттер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Касл - 23, Шампани - 15, Пол - 14, Уэсли - 11, Джонсон - 10, Мамукелашвили - 9, Барнс - 8, Бэсси - 2, Джонс - 2, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко
НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 26, Бил - 23, Дюрант - 23, Нуркич - 12, Аллен - 10, О'Нил - 9, Джонс - 8, Игодаро - 7, Данн - 5, Окоги - 4, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 18, Расселл - 16, Ривз - 15, Кнехт - 7, Хэйс - 7, Хатимура - 7, Винсент - 3, Кристи - 2, Реддиш, Колоко
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