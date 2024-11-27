В ночь с 26 на 27 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата — Кубка НБА — было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 27 ноября

«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 108:127.

«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 103:106.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:117 OT.

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 115:128.

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:100.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»), набравший 37 очков.

Видео: Болельщики «Милуоки» встречают Дэмьена Лилларда