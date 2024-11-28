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Чарльз Баркли: я люблю Леброна, но как он может так сильно уступать Джордану?

Чарльз Баркли: я люблю Леброна, но как он может так сильно уступать Джордану?
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли в эфире шоу Inside the NBA прокомментировал статистику, согласно которой лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс имеет возможность опередить Майкла Джордана.

Эрни Джонсон: «Леброн занимает второе место по количеству игр с 30+ очками — у него 559 таких матчей, у Джордана 562».

Чарльз Баркли: «Леброн сыграл на сколько сезонов больше, чем Майкл, и всё равно отстаёт? Это просто сумасшествие. Я люблю Леброна, но как он может так сильно уступать Джордану, сыграв на восемь сезонов больше? Да бросьте, ребята, хватит уже».

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