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Новичок «Сан-Антонио» стал автором уникального достижения в истории клуба

Новичок «Сан-Антонио» стал автором уникального достижения в истории клуба
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Атакующий защитник и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 128:115.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
115 : 128
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Джордж - 26, Секстон - 20, Коллинс - 20, Сенсабо - 16, Маркканен - 14, Юбэнкс - 9, Кесслер - 6, Джузэнг - 3, Кольер - 1, Миллз, Михайлюк, Поттер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Касл - 23, Шампани - 15, Пол - 14, Уэсли - 11, Джонсон - 10, Мамукелашвили - 9, Барнс - 8, Бэсси - 2, Джонс - 2, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко

Касл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 23 очка (9 из 20 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), пять результативных передач, три подбора и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-8».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 20-летний баскетболист стал самым молодым защитником в истории техасского клуба, кому покорились подобные цифры в конкретной встрече.

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