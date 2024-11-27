Новичок «Сан-Антонио» стал автором уникального достижения в истории клуба

Атакующий защитник и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 128:115.

Касл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 23 очка (9 из 20 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), пять результативных передач, три подбора и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-8».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 20-летний баскетболист стал самым молодым защитником в истории техасского клуба, кому покорились подобные цифры в конкретной встрече.