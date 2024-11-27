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«Не выношу этого». Стивен Эй Смит отреагировал на изменённый формат Матча всех звёзд НБА

«Не выношу этого». Стивен Эй Смит отреагировал на изменённый формат Матча всех звёзд НБА
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу утверждённого формата Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на 2025 год.

«Я совершенно этого не выношу. Это полная трата времени. Я считаю, что это оскорбление и позор для тех пионеров, которые сделали НБА тем, чем она является сегодня.

На мой взгляд, это пятно на репутации игроков НБА. Лично мне не интересно даже присутствовать на этом», — заявил Смит в эфире программы First Take.

Подробнее о новом формате:
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