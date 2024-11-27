Лу Уильямс рассказал, какая команда вдохновляет «Бостон» на успех

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Лу Уильямс высказался об игровой модели «Бостон Селтикс».

«Все гнездятся над «Голден Стэйт Уорриорз» и их способом достижения успеха через трёхочковые броски. Одна из причин успеха «Голден Стэйт» заключается в том, что у них были два лучших трёхочковых исполнителя в истории НБА — Клэй Томпсон и Стеф Карри.

«Селтикс» адаптировали этот стиль игры, чтобы конкурировать [с «Уорриорз»], поскольку у них много игроков, которые могут хорошо бросать мяч», — рассказал Уильямс в эфире программы Run It Back.