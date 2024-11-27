Названа причина, по которой Яннис Адетокунбо пропустил матч с «Майами»

Сегодня, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Игра закончилась со счётом 106:103 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо не принял участия во встрече из-за травмы колена. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 37 очков и отдавший 12 результативных передач. Центровой Брук Лопес добавил 13 очков.

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью: