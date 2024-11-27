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Названа причина, по которой Яннис Адетокунбо пропустил матч с «Майами»

Названа причина, по которой Яннис Адетокунбо пропустил матч с «Майами»
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Сегодня, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Игра закончилась со счётом 106:103 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
103 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 23, Хироу - 18, Розир - 17, Адебайо - 16, Робинсон - 11, Ларссон - 8, Уэр - 2, Жакез-мл. - 2, Бёркс - 2, Хайсмит - 2, Лав - 2, Ричардсон, Йович, Джонсон, Брайант
Милуоки Бакс: Лиллард - 37, Лопес - 13, Портис - 11, Принс - 10, Коннотон - 10, Грин - 9, Джексон - 6, Райт - 5, Боучэмп - 3, Трент-мл. - 2, Ливингстон, Роллинз, Умуде, Адетокунбо, Джонсон

Примечательно, что тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо не принял участия во встрече из-за травмы колена. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 37 очков и отдавший 12 результативных передач. Центровой Брук Лопес добавил 13 очков.

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Яннис предложил журналисту уйти во время интервью:

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