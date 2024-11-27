Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 27 ноября 2024, счет 127:100, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Финикс» крупно обыграл «Лейкерс», Букер, Дэвис и Леброн оформили дабл-даблы
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 26 на 27 ноября мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 127:100.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 26, Бил - 23, Дюрант - 23, Нуркич - 12, Аллен - 10, О'Нил - 9, Джонс - 8, Игодаро - 7, Данн - 5, Окоги - 4, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 18, Расселл - 16, Ривз - 15, Кнехт - 7, Хэйс - 7, Хатимура - 7, Винсент - 3, Кристи - 2, Реддиш, Колоко

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, который оформил дабл-дабл — 26 очков и 10 результативных передач, а также два подбора. Также дабл-даблы на счету двух лидеров «Лейкерс» — Энтони Дэвиса (25 очков, 15 подборов и пять ассистов) и Леброна Джеймса, которому не хватило два подбора для оформления трипл-дабла (18 очков, 10 передач и восемь подборов).

«Санз» прервали пятиматчевую серию поражений. Для «Лейкерс» эта неудача стала третьей подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Сейчас читают:
Не нужен США! Американец из «Лейкерс» может сыграть за европейскую сборную. Это реально?
Не нужен США! Американец из «Лейкерс» может сыграть за европейскую сборную. Это реально?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android