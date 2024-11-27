«Финикс» крупно обыграл «Лейкерс», Букер, Дэвис и Леброн оформили дабл-даблы

В ночь с 26 на 27 ноября мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 127:100.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, который оформил дабл-дабл — 26 очков и 10 результативных передач, а также два подбора. Также дабл-даблы на счету двух лидеров «Лейкерс» — Энтони Дэвиса (25 очков, 15 подборов и пять ассистов) и Леброна Джеймса, которому не хватило два подбора для оформления трипл-дабла (18 очков, 10 передач и восемь подборов).

«Санз» прервали пятиматчевую серию поражений. Для «Лейкерс» эта неудача стала третьей подряд.