«Уверен, мы отлично отреагируем». Тренер «Лейкерс» Редик после разгромного поражения в НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после разгромного поражения от «Денвер Наггетс» (102:127) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ответил на вопрос о том, как его команда оправится от такого удара.

«Я уверен, что мы отлично отреагируем», — приводит слова Редика журналист Йован Буха в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что после поражения от «Денвера» «озёрники» уступили «Финикс Санз» со счётом 100:127. Это третье подряд поражение для клуба из Лос-Анджелеса. На данный момент «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.