«Уверен, мы отлично отреагируем». Тренер «Лейкерс» Редик после разгромного поражения в НБА
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после разгромного поражения от «Денвер Наггетс» (102:127) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ответил на вопрос о том, как его команда оправится от такого удара.
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 19, Джеймс - 18, Дэвис - 14, Кристи - 12, Хатимура - 10, Кнехт - 9, Расселл - 7, Винсент - 7, Реддиш - 6, Колоко, Льюис, Траоре
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Портер - 24, Браун - 16, Уэстбрук - 14, Маррей - 14, Уотсон - 11, Строутер - 6, Александер - 3, Джордан - 2, Холл - 2, Тайсон - 1, Шарич, Ннаджи
«Я уверен, что мы отлично отреагируем», — приводит слова Редика журналист Йован Буха в социальной сети X (ранее Twitter).
Отметим, что после поражения от «Денвера» «озёрники» уступили «Финикс Санз» со счётом 100:127. Это третье подряд поражение для клуба из Лос-Анджелеса. На данный момент «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 26, Бил - 23, Дюрант - 23, Нуркич - 12, Аллен - 10, О'Нил - 9, Джонс - 8, Игодаро - 7, Данн - 5, Окоги - 4, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 18, Расселл - 16, Ривз - 15, Кнехт - 7, Хэйс - 7, Хатимура - 7, Винсент - 3, Кристи - 2, Реддиш, Колоко
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