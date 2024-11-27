«К чёрту их! Я сказал Леброну: «Серьёзно?» Кармело Энтони — об обмене в 2015 году

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матча всех звёзд лиги Кармело Энтони вспомнил эпизод 2015 года, когда, играя за «Нью-Йорк Никс», его команда сделала обмен нескольких игроков с «Кливленд Кавальерс», чтобы они смогли начать играть вместе с Леброном Джеймсом.

«К чёрту их! Я сказал Леброну: «Серьёзно? Это то, что мы делаем?» Когда это произошло, я думал только о Леброне. Я понимаю, что это как игра в шахматы. Мне нужно было убрать этих парней подальше от него. Всё пошло к чертям, потому что я мог бы использовать Шампа [Шамперта] и Джей Ар [Смита], чтобы выиграть чемпионат.

Вот почему я так взорвался в раздевалке — этот костяк нельзя было трогать! Мне плевать, что вы там задумали. Я сказал: «Вы вообще понимаете, что только что натворили? Вы собираетесь отправить их к нему?» — поделился Энтони во время собственного подкаста.