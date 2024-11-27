Купер Флэгг вколотил мощный слэм-данк через соперника в американской лиге NCAA

Форвард университета Дьюк Купер Флэгг, который является главным претендентом на первый выбор на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году, реализовал эффектный слэм-данк в матче студенческой американской лиги NCAA.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Дьюк в последнем матче регулярного чемпионата NCAA уступил университету Канзаса со счётом 72:75. Флэгг провёл на паркете 38 минут, набрав 13 очков, пять подборов и три передачи.

Для «синих дьяволов» это второе поражение в сезоне. На данный момент команда во главе с Купером занимает 13-е место в конференции Atlantic Coast.