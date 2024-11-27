Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Купер Флэгг вколотил мощный слэм-данк через соперника в американской лиге NCAA

Купер Флэгг вколотил мощный слэм-данк через соперника в американской лиге NCAA
Комментарии

Форвард университета Дьюк Купер Флэгг, который является главным претендентом на первый выбор на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году, реализовал эффектный слэм-данк в матче студенческой американской лиги NCAA.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Дьюк в последнем матче регулярного чемпионата NCAA уступил университету Канзаса со счётом 72:75. Флэгг провёл на паркете 38 минут, набрав 13 очков, пять подборов и три передачи.

Для «синих дьяволов» это второе поражение в сезоне. На данный момент команда во главе с Купером занимает 13-е место в конференции Atlantic Coast.

Сейчас читают:
«Многое поменялось во мне». Интервью с Егором Дёминым, который блистает в США
Эксклюзив
«Многое поменялось во мне». Интервью с Егором Дёминым, который блистает в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android