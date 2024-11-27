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Легенда «Чикаго» Скотти Пиппен создал свой бренд одежды

Легенда «Чикаго» Скотти Пиппен создал свой бренд одежды
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Прославленный игрок «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен создал свой бренд одежды. Он будет называться Unguarded. По словам именитого баскетболиста, одежда будет сочетать классические силуэты с современным мышлением.

«Что касается Unguarded, то мы смогли усовершенствовать основы и уйти от типичных стереотипов в отношении уличной одежды. Совершенно неожиданно, насколько невероятной получилась эта линия», — приводит слова Пиппена TMZ.

Активное участие в создании бренда принимал известный дизайнер уличной одежды Кассиус Смит. По словам команды Пиппена, одежда появится в продаже летом 2025 года.

«Unguarded, уже скоро», — показала фото на своей странице в социальных сетях дочь Скотти София Пиппен.

Фото: Из личного архива Софии Пиппен

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