Легенда «Чикаго» Скотти Пиппен создал свой бренд одежды

Прославленный игрок «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен создал свой бренд одежды. Он будет называться Unguarded. По словам именитого баскетболиста, одежда будет сочетать классические силуэты с современным мышлением.

«Что касается Unguarded, то мы смогли усовершенствовать основы и уйти от типичных стереотипов в отношении уличной одежды. Совершенно неожиданно, насколько невероятной получилась эта линия», — приводит слова Пиппена TMZ.

Активное участие в создании бренда принимал известный дизайнер уличной одежды Кассиус Смит. По словам команды Пиппена, одежда появится в продаже летом 2025 года.

«Unguarded, уже скоро», — показала фото на своей странице в социальных сетях дочь Скотти София Пиппен.

Фото: Из личного архива Софии Пиппен

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