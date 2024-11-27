Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Лейкерс» в матче с «Финиксом»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на поражение своей команды в матче Кубка НБА регулярного сезона с «Финикс Санз» со счётом 100:127.

«Я не могу пока найти этому объяснение, но очевидно, что в третьей четверти мы допустили слишком много очков и не смогли набрать ни одного. Нам нужно улучшить эти аспекты. В последних матчах мы не очень хорошо играли ни в защите, ни в атаке…

Какой бы ни была наша стратегия, мы должны её реализовать. Мы команда, ориентированная на процесс. Мы понимаем, что изменения не произойдут мгновенно. Поэтому важно сохранять устойчивый настрой: не поддаваться слишком сильному восторгу и не впадать в пессимизм», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.