Звезда «Чикаго» назвал топ-5 лучших данкеров в истории НБА, включив Леброна и Джордана

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин, который дважды становился победителем конкурса НБА по броскам сверху, назвал лучших слэм-данкеров в истории североамериканской лиги.

«Майк [Майкл Джордан], Коби [Брайант], Брон [Леброн Джеймс]. Винс [Картер], вообще легко. Кто ещё один? Я не буду включать себя… Выберу Шона Кемпа из «Сиэтла», — сказал Лавин в подкасте What An Experience.

Напомним, 29-летний Лавин с 2017 года выступает за «Чикаго». На данный момент «быки» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Игроки «Буллз» одержали восемь побед при 11 поражениях в регулярном чемпионате НБА.