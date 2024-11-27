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«Посмотрим, что получится». Пол Джордж рассказал о способах предотвращения травмы колена

«Посмотрим, что получится». Пол Джордж рассказал о способах предотвращения травмы колена
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж рассказал о своём процессе реабилитации после травмы колена.

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«Это была просто случайная ситуация, когда кто-то вдруг выставил колено, и это привело к травме. Ничего страшного не случилось — это была просто случайность.

Всё это не имело отношения к тому, был ли мой организм готов, и к другим факторам. Два колена столкнулись, и моему колену некуда было деваться, в результате оно просто сложилось назад.

Теперь мы занимаемся восстановлением. Вероятно, я буду следовать тем же шагам, что и в прошлый раз, когда получал травму.

Возможно, стоит попробовать использовать защиту. Вам бы следовало видеть меня на тренировках в коленном бандаже — я надеялся добавить немного дополнительной защиты. Посмотрим, что получится», — сказал Джордж в интервью пресс-службе клуба.

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