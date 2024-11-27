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Дэмьен Лиллард сравнялся с легендой НБА в списке лучших по одному из показателей

Дэмьен Лиллард сравнялся с легендой НБА в списке лучших по одному из показателей
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард сравнялся с легендой «Филадельфии Сиксерс» Алленом Айверсоном по количеству игр с как минимум 35 очками и 10 передачами.

По информации статистического портала StatMamba, Лиллард в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» набрал 37 очков и 12 передач, тем самым догнал Айверсона, который 30 раз в карьере достигал таких показателей в играх.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
103 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 23, Хироу - 18, Розир - 17, Адебайо - 16, Робинсон - 11, Ларссон - 8, Уэр - 2, Жакез-мл. - 2, Бёркс - 2, Хайсмит - 2, Лав - 2, Ричардсон, Йович, Джонсон, Брайант
Милуоки Бакс: Лиллард - 37, Лопес - 13, Портис - 11, Принс - 10, Коннотон - 10, Грин - 9, Джексон - 6, Райт - 5, Боучэмп - 3, Трент-мл. - 2, Ливингстон, Роллинз, Умуде, Адетокунбо, Джонсон

Отметим, что легендарный разыгрывающий Оскар Робертсон является лидером по количеству матчей с 35 очками и 10 передачами. На его счету 121 игра с такими показателями в статистике.

На данный момент «Милуоки» занимает пятое место в Восточной конференции с девятью победами при девяти поражениях в регулярном чемпионате НБА.

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