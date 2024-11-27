Дэмьен Лиллард сравнялся с легендой НБА в списке лучших по одному из показателей

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард сравнялся с легендой «Филадельфии Сиксерс» Алленом Айверсоном по количеству игр с как минимум 35 очками и 10 передачами.

По информации статистического портала StatMamba, Лиллард в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» набрал 37 очков и 12 передач, тем самым догнал Айверсона, который 30 раз в карьере достигал таких показателей в играх.

Отметим, что легендарный разыгрывающий Оскар Робертсон является лидером по количеству матчей с 35 очками и 10 передачами. На его счету 121 игра с такими показателями в статистике.

На данный момент «Милуоки» занимает пятое место в Восточной конференции с девятью победами при девяти поражениях в регулярном чемпионате НБА.