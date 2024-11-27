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Фанат припомнил Леброну Джеймсу развратные вечеринки Пи Дидди

Фанат припомнил Леброну Джеймсу развратные вечеринки Пи Дидди
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Филадельфией Иглз», во время которого один из болельщиков припомнил ему посещение вечеринок скандального рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди.

Сейчас того обвиняют в сексуализированном насилии, вовлечении женщин в секс-торговлю и не только. Сообщалось, что на его вечеринках устраивали оргии с запрещёнными веществами. Джеймс однажды говорил: «Нет такой вечеринки, как у Пи Дидди».

«Леброн, мы знаем, что ты был на вечеринках Пи Дидди. Мы знаем, что он был там», — кричал в сторону Леброна один из фанатов, присутствовавших на матче НФЛ.

Фанат припомнил Леброну развратные вечеринки Пи Дидди:

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