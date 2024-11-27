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«Не так уж важно». Леброн Джеймс отреагировал на свои потери в матче с «Финиксом»

«Не так уж важно». Леброн Джеймс отреагировал на свои потери в матче с «Финиксом»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу своих пяти потерь в матче Кубка НБА регулярного сезона с «Финикс Санз», где его команда уступила со счётом 120:127.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 26, Бил - 23, Дюрант - 23, Нуркич - 12, Аллен - 10, О'Нил - 9, Джонс - 8, Игодаро - 7, Данн - 5, Окоги - 4, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 18, Расселл - 16, Ривз - 15, Кнехт - 7, Хэйс - 7, Хатимура - 7, Винсент - 3, Кристи - 2, Реддиш, Колоко

«Я стараюсь делать правильные передачи. Некоторые из этих потерь мяча связаны с неправильными выборами, а в некоторых случаях я мог бы действовать осторожнее.

Однако в конечном счёте моя цель — завершать передачи, которые помогают выиграть игру, так что для меня это не так уж важно», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.

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