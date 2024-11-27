«Не так уж важно». Леброн Джеймс отреагировал на свои потери в матче с «Финиксом»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу своих пяти потерь в матче Кубка НБА регулярного сезона с «Финикс Санз», где его команда уступила со счётом 120:127.

«Я стараюсь делать правильные передачи. Некоторые из этих потерь мяча связаны с неправильными выборами, а в некоторых случаях я мог бы действовать осторожнее.

Однако в конечном счёте моя цель — завершать передачи, которые помогают выиграть игру, так что для меня это не так уж важно», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.

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