Купер Флэгг обновил рекорд в истории своей команды в NCAA

Форвард университета Дьюк Купер Флэгг стал самым быстрым игроком в истории баскетбольной команды, который набрал определённые статистические показатели в американской лиге NCAA.

По информации статистического портала StatMamba, 17-летний американец быстрее всех в истории Дьюка набрал 100+ очков, 50+ подборов и 20+ передач.

Дьюк в конференции Atlantic Coast занимает 13-е место. Университет одержал четыре победы при двух поражениях.

В последнем матче «дьяволы» уступили университету Канзаса со счётом 72:75. Флэгг набрал 13 очков, пять подборов и три передач. Все известные аналитики студенческого баскетбола выделяют Купера как главного претендента на первый выбор на драфте НБА 2025 года.