22-летний Алперен Шенгюн стал автором исторического достижения в НБА

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн стал самым молодым центровым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось оформить семь трипл-даблов за карьеру.

Об этом информирует статистический сервис StatMamba. В настоящий момент турецкому баскетболисту 22 года. Последний трипл-дабл на данный момент Шенгюн оформил в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз».

На счету Алперена 22 очка, 10 подборов и 11 результативных передач. Кроме того, в его активе три перехвата и три блок-шота. «Рокетс» победили со счётом 117:111.

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