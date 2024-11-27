Баскетболиста из лиги Егора Дёмина удалили за удар ногой в голову сопернику

Центровой университета Канзас Хантер Дикинсон в матче американской студенческой лиги NCAA, в которой выступает российский баскетболист Егор Дёмин, ударил ногой по голове соперника.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

За этот эпизод Дикинсон был удалён с площадки во время второй половины матча с университетом Дьюка. Он ударил по голове Малика Брауна.

Университет Канзаса даже без Хантера на паркете одолел «дьяволов» со счётом 75:72. Главный претендент на первый выбор на драфте НБА 2025 года Купер Флэгг набрал 13 очков, пять подборов и три передачи.