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Баскетболиста из лиги Егора Дёмина удалили за удар ногой в голову сопернику

Баскетболиста из лиги Егора Дёмина удалили за удар ногой в голову сопернику
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Центровой университета Канзас Хантер Дикинсон в матче американской студенческой лиги NCAA, в которой выступает российский баскетболист Егор Дёмин, ударил ногой по голове соперника.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

За этот эпизод Дикинсон был удалён с площадки во время второй половины матча с университетом Дьюка. Он ударил по голове Малика Брауна.

Университет Канзаса даже без Хантера на паркете одолел «дьяволов» со счётом 75:72. Главный претендент на первый выбор на драфте НБА 2025 года Купер Флэгг набрал 13 очков, пять подборов и три передачи.

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