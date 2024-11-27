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Консультант BYU Хансен — о Егоре Дёмине: это наш приёмный сын

Консультант BYU Хансен — о Егоре Дёмине: это наш приёмный сын
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Экс-игрок НБА Трэвис Хансен, выступавший также в России и мадридском «Реале», высказался о Егоре Дёмине, представляющем университет Бригама Янга (BYU).

Хансен является выпускником BYU, а сейчас работает одним из консультантов команды. Егор регулярно приходит домой к Хансену и его жене на семейный ужин.

«Егор стал приходить к нам, как только приехал. Это возможность пообщаться и накормить его. Он наш приёмный сын. В прошлое воскресенье мы много говорили о России и о том, как мы скучаем по ней. У нас там приятные воспоминания. Егор тоже скучает по всему этому», — приводит слова Хансена Deseret News.

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