Президент «Автодора» Родионов оценил укомплектование состава в Единой лиге

Президент саратовского «Автодора» Олег Родионов, который возглавил клуб после ухода из жизни своего отца Владимира, поделился мнением какими критериям следовал при формировании состава клуба.

«Считаю, мы хорошо укомплектовали команду. При выборе баскетболистов старались следовать тем же принципам, которыми руководствовался Владимир Евстафьевич Родионов. На протяжении десятилетий в «Автодоре» сложилась четкая система поиска и отбора игроков под определенную концепцию. Возглавив клуб, я не собирался ломать механизм, который успешно функционировал и давал результат.

Потребовалось лишь немного адаптировать систему под обстоятельства в связи с уходом отца из жизни. Так, если раньше принципиальные решения по трансферам принимал Евстафьевич, то сейчас последнее слово остается за главным тренером. Летом мы занимались подбором кандидатур, а Богичевич утверждал новичков и комплектовал команду под свое видение баскетбола», – приводит слова Родионова пресс-служба «Автодора».

На данный момент «Автодор» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Саратова победил в шести матчах из 15 в регулярном чемпионате. Команда под руководством Миленко Богичевича уступила в последней встрече «Локомотиву-Кубань» на выезде со счётом 64:83.