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Олег Родионов рассказал, с кем из легионеров «Автодор» труднее всего вёл переговоры

Олег Родионов рассказал, с кем из легионеров «Автодор» труднее всего вёл переговоры
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Президент саратовского «Автодора» Олег Родионов, который возглавил клуб после ухода из жизни своего отца Владимира, рассказал, с кем из легионеров труднее всего велись переговоры на предмет переезда в Единую лигу ВТБ.

«С Уизерспуном. Американский защитник уже прилетел в Турцию, но в последний момент передумал и перестал выходить с нами на связь. Испанский форвард Марк Гарсия поставил подпись под контрактом, но после атаки беспилотника также отказался приезжать в Саратов. С остальными игроками переговоры проходили в штатном режиме», — приводит слова Родионова пресс-служба «Автодора».

На данный момент «Автодор» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Саратова победил в 6 матчах из 15 в регулярном чемпионате. Команда под руководством Миленко Богичевича уступила в последней встрече «Локомотиву-Кубань» на выезде со счётом 64:83.

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