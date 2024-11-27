Названа звезда НБА, ради которой «Лейкерс» могут отдать трёх игроков

Команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» может попытаться обменять разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга. Об этом информирует Basketball Forever со ссылкой на североамериканского журналиста и эксперта Энди Бэйли.

По сведениям источника, «озёрники» могут отдать за трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА трёх игроков: Д'Анджело Расселла, Руи Хатимуру и Гэйба Винсента. Кроме того, «Лейкерс» включат в сделку свой выбор в первом раунде драфта НБА 2029 и 2031 годов, а также своп-пик-2030.

В нынешнем сезоне НБА Янг к настоящему моменту принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 21,9 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 11,9 передачи.

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