«Мне не хватает отца». Олег Родионов поделился мнением об изменениях в «Автодоре»

Президент саратовского «Автодора» Олег Родионов, который возглавил клуб после ухода из жизни своего отца Владимира, поделился мнением о том, что бы сказал Родионов-старший об изменениях в клубе за последний год.

«Если честно, я часто об этом думаю. В некоторых моментах мне действительно не хватает отца, его советов. Конечно, было бы очень интересно послушать, что сейчас сказал бы Евстафьич о нынешнем «Автодоре». Потому что папа всегда скептически относился к чужой точке зрения и считал, что только он всё делает правильно.

Возможно, в отличие от вечного президента клуба, мне где-то недостаёт профессионального опыта игры в баскетбол. Но я постарался наладить рабочий процесс и окружить себя командой единомышленников. В одиночку быть успешным и эффективным невозможно. При принятии решений я прислушиваюсь к мнению главного тренера и обсуждаю большинство вопросов с советом «Автодора», в который, помимо меня, входят ещё несколько компетентных специалистов», – приводит слова Родионова пресс-служба «Автодора».

Напомним, Владимир Родионов ушёл из жизни 18 декабря 2023 года. Ему было 77 лет. Известный в прошлом баскетболист и тренер занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года. В 2023 году Владимир был включён в зал славы Единой лиги ВТБ.

На данный момент «Автодор» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Саратова победил в 6 матчах из 15 в регулярном чемпионате.