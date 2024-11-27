Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Университет Егора Дёмина в США поделился фотографией россиянина

Университет Егора Дёмина в США поделился фотографией россиянина
Аудио-версия:
Комментарии

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает баскетболист Егор Дёмин, поделился новым фото с участием российского игрока.

Фото: https://x.com/BYUMBB

Напомним, 18-летний Дёмин стал первым игроком в истории университета, кто удостоился награды новичку недели в конференции Big 12. Впоследствии Егор выиграл данную награду и во второй раз. В своём дебютном матче в американской лиге NCAA российский баскетболист установил рекорд среди всех новичков по количеству передач – 11.

К тому же Дёмин стал всего лишь вторым новичком в истории конференции Big 12, который собрал дабл-дабл в дебютной встрече. Ранее данное достижение покорялось лишь Трею Янгу.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android