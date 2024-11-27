Университет Егора Дёмина в США поделился фотографией россиянина

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает баскетболист Егор Дёмин, поделился новым фото с участием российского игрока.

Фото: https://x.com/BYUMBB

Напомним, 18-летний Дёмин стал первым игроком в истории университета, кто удостоился награды новичку недели в конференции Big 12. Впоследствии Егор выиграл данную награду и во второй раз. В своём дебютном матче в американской лиге NCAA российский баскетболист установил рекорд среди всех новичков по количеству передач – 11.

К тому же Дёмин стал всего лишь вторым новичком в истории конференции Big 12, который собрал дабл-дабл в дебютной встрече. Ранее данное достижение покорялось лишь Трею Янгу.

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