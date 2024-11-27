Трёхкратный чемпион НБА — о нынешнем состоянии лиги: роботы бегают туда-сюда

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Би Джей Армстронг раскритиковал нынешний уровень игры в лиге.

«Теперь менеджеры клубов НБА, сотрудники, тренеры, аналитики говорят мне в лицо – они смотрят на меня с невозмутимым видом – и произносят следующее: «Двухочковый бросок – это плохой бросок. Сейчас это плохой бросок». Но ведь я попадаю с точностью в 60%. «Нет, это плохой бросок, нам нужны только «трёшки».

Когда я смотрю какую-то игру, то больше не вижу ни творчества, ни воображения. Просто роботы бегают туда-сюда по площадке. Игроки бегут к трёхочковой линии, другие делают то же. Когда кто-то идёт под кольцо, то заранее ожидает заработать фол на себе. Если этого не случается, игроки сходят с ума. Хотя они не идут прям под кольцо. Они просто двигаются вперёд.

Это то, чему их учат. Я не злюсь на игроков. Это то, чему их учат. Их лишили всякого воображения, их лишили способности читать защиту. Все 30 команд играют одинаково», — приводит слова Армстронга Basket News со ссылкой на его выступление в подкасте The Hoop Genius.

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