«Кого он собирается обвинить?» Ютубер раскритиковал Леброна Джеймса

Канал в YouTube под названием Angry Old Hoops Fan негативно высказался в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после разгромного поражения от «Денвер Наггетс» (102:127) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это хороший пример, потому что вы даже представить себе не можете, что Леброн будет на площадке до самого конца. Он просто двигается по прямой и падает, какой неуклюжий. Кого он собирается в этом обвинить? Просто посмотрите на его язык тела. Он собирается обвинить кого-то, но он просто не сумел поймать мяч», – говорится в последнем видео на канале.

На протяжении всего видео автор рассказывает о множестве ошибок Леброна в матче с «Денвером». На данный момент «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.