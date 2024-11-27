Американец ответил, чего ждёт от Егора Дёмина из-за «русской ДНК»

Экс-игрок НБА Трэвис Хансен, выступавший также в России и мадридском «Реале», высказался о Егоре Дёмине, который представляет университет Бригама Янга (BYU). Хансен является выпускником BYU, а сейчас работает одним из консультантов команды.

«Мой опыт показывает, что европейские команды, особенно такие топ-клубы, как «Реал» Мадрид, лучше всех в мире готовят молодых талантов к карьере профессионалов. У Егора при этом есть русская ДНК, и я понял это, когда был там, что они мужественные и храбрые. Они бойцы. Они хотят творить добро, несмотря на политические события, с которыми могут соглашаться, а могут и не соглашаться. Быть бойцами заложено в их ДНК. Егор любит соревноваться», — приводит слова Хансена Deseret News.

До переезда в США Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор одержал победу в финале Евролиги U18.