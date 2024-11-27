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«Всё ещё ищет твою задницу». Шакил О’Нил подшутил над Чарльзом Баркли

«Всё ещё ищет твою задницу». Шакил О’Нил подшутил над Чарльзом Баркли
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил подшутил над членом Зала славы баскетбола и 11-кратным участником Матча всех звёзд Чарльзом Баркли.

«Я не пью молоко с низким содержанием жира. А вот ты уже убрал весь жир. «Оземпик» всё ещё ищет твою задницу», — сказал Шакил в эфире программы NBA on TNT.

Отметим, что легендарный в прошлом баскетболист Баркли сбросил более 27 кг. Известный в прошлом баскетболист ранее говорил, что тренируется, придерживается правильного питания и делает укол раз в неделю средством, которое помогает быстрее похудеть. Шакил назвал одно из этих средств — «Оземпик».

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