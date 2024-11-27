Баркли — о Вембаньяме: он единственный человек в Сан-Антонио, кто не может набрать вес

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли поделился мнением о французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Знаешь, что странного в Вемби? Похоже, он единственный человек в Сан-Антонио, который не может набрать вес. Я действительно не понимаю, почему он единственный худой человек в Сан-Антонио», — сказал Баркли во время трансляции матча регулярного чемпионата НБА между «Ютой Джаз» и «Сан-Антонио».

Напомним, матч между «Джаз» и «Спёрс» закончился со счётом 128:115 в пользу «Сан-Антонио». Вембаньяма в этой встрече набрал 34 очка, к которым добавил семь подборов и две передачи.

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Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин: