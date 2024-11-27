Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баркли — о Вембаньяме: он единственный человек в Сан-Антонио, кто не может набрать вес

Баркли — о Вембаньяме: он единственный человек в Сан-Антонио, кто не может набрать вес
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли поделился мнением о французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Знаешь, что странного в Вемби? Похоже, он единственный человек в Сан-Антонио, который не может набрать вес. Я действительно не понимаю, почему он единственный худой человек в Сан-Антонио», — сказал Баркли во время трансляции матча регулярного чемпионата НБА между «Ютой Джаз» и «Сан-Антонио».

Напомним, матч между «Джаз» и «Спёрс» закончился со счётом 128:115 в пользу «Сан-Антонио». Вембаньяма в этой встрече набрал 34 очка, к которым добавил семь подборов и две передачи.

Сейчас читают:
Спустя месяц после старта сезона в НБА установлен рекорд по результативности

Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android