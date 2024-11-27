Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расселл Уэстбрук поможет построить футбольный стадион в Оклахома-Сити

Расселл Уэстбрук поможет построить футбольный стадион в Оклахома-Сити
Комментарии

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук намерен инвестировать свои финансы в инфраструктуру города Оклахома-Сити (США), где базируется одноимённая команда НБА, в которой он начинал профессиональную карьеру. Об этом информирует Sports Illustrated.

Сообщается, что сумма инвестиций составит $ 10 млн. Деньги, помимо прочего, должны пойти на строительство футбольного стадиона.

Уэстбрук выступал в «Оклахома-Сити» с 2008 по 2019 год. Ранее сообщалось, что Расселл в настоящий момент занимает второе место среди разыгрывающих защитников по количеству подборов и очков в Национальной баскетбольной ассоциации.

Сейчас читают:
Уэстбрук занимает второе место среди разыгрывающих по количеству очков и подборов

Коллекция джерси Расселла Уэстбрука:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android