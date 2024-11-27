Расселл Уэстбрук поможет построить футбольный стадион в Оклахома-Сити

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук намерен инвестировать свои финансы в инфраструктуру города Оклахома-Сити (США), где базируется одноимённая команда НБА, в которой он начинал профессиональную карьеру. Об этом информирует Sports Illustrated.

Сообщается, что сумма инвестиций составит $ 10 млн. Деньги, помимо прочего, должны пойти на строительство футбольного стадиона.

Уэстбрук выступал в «Оклахома-Сити» с 2008 по 2019 год. Ранее сообщалось, что Расселл в настоящий момент занимает второе место среди разыгрывающих защитников по количеству подборов и очков в Национальной баскетбольной ассоциации.

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Коллекция джерси Расселла Уэстбрука: