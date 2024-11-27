«Секретный претендент на первый номер». Эксперт — о Егоре Дёмине

Известный североамериканский журналист Кевин О’Коннор поделился мнением о выступлении российского игрока Егора Дёмина за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA. Также он затронул тему драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Ещё один парень, о котором я хочу поговорить, является секретным претендентом на первый номер, — это Егор Дёмин из BYU. Ещё рано говорить, но его способности паса, его умения завершать атаки, его размер, то, как он бросает трёхочковые с получения или в движении…

Просто скажу, вероятно, он второй или третий [лучший игрок драфта]. Не думаю, что он будет первым, но не сильно удивлюсь, если он продолжит так играть. Для меня он точно входит в число 5-10 лучших», — сказал Кевин О’Коннор в подкасте Yahoo! Sports.