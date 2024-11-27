Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Секретный претендент на первый номер». Эксперт — о Егоре Дёмине

«Секретный претендент на первый номер». Эксперт — о Егоре Дёмине
Аудио-версия:
Комментарии

Известный североамериканский журналист Кевин О’Коннор поделился мнением о выступлении российского игрока Егора Дёмина за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA. Также он затронул тему драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Ещё один парень, о котором я хочу поговорить, является секретным претендентом на первый номер, — это Егор Дёмин из BYU. Ещё рано говорить, но его способности паса, его умения завершать атаки, его размер, то, как он бросает трёхочковые с получения или в движении…

Просто скажу, вероятно, он второй или третий [лучший игрок драфта]. Не думаю, что он будет первым, но не сильно удивлюсь, если он продолжит так играть. Для меня он точно входит в число 5-10 лучших», — сказал Кевин О’Коннор в подкасте Yahoo! Sports.

Интервью Дёмина:
«Многое поменялось во мне». Интервью с Егором Дёминым, который блистает в США
Эксклюзив
«Многое поменялось во мне». Интервью с Егором Дёминым, который блистает в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android