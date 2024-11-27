Известный журналист назвал идеальный клуб в НБА для Егора Дёмина

Известный североамериканский журналист и эксперт Кевин О'Коннор рассказал, какая команда Национальной баскетбольной ассоциации лучше всего подойдёт российскому баскетболисту Егору Дёмину, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA.

«Я думаю, что многие команды ждут ответов. Во-первых, «Филадельфия», с учётом множества талантов которые в ней есть, но команда сейчас не выглядит хорошо. Я бы сказал, что ему подошла бы команда, которая начинает с чистого листа, например, «Торонто», где есть много различных частей, и вы можете к ней добавить ещё одного таланта. Не думаю, что ему подходит «Детройт» или «Шарлотт». Думаю, Егору Дёмину идеально подошёл бы «Бруклин», – сказал Кевин О’Коннор в подкасте Yahoo! Sports.