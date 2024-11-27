«Тому, кто это слил, нужно дать по лицу». Баркли — о скандале с Эмбиидом в «Филадельфии»

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли поделился мнением о недавнем скандале внутри клуба НБА «Филадельфия Сиксерс».

Ранее сообщалось, что атакующий защитник «Сиксерс» Тайриз Макси раскритиковал центрового Джоэла Эмбиида, обвинив его в частых опозданиях на командные мероприятия.

«Нельзя всё время опаздывать. Это неуважительно по отношению к товарищам по команде, тренерам и всем остальным. Прежде всего Джоэл должен это признать. Ну а тому, кто слил это в прессу, нужно дать по лицу», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Джордж, Эмбиид и Макси на медиадне «Филадельфии»: