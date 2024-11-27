Леброн Джеймс высказался после трёх подряд поражений «Лейкерс»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу трёх подряд поражений команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Неудачная серия калифорнийской команды началась с матча с «Орландо Мэджик» (118:119), а затем продолжилась в играх с «Денвер Наггетс» (102:127) и «Финикс Санз» (100:127).

«Мы не очень хороши в защите и не очень хороши в атаке. Конечно, хочется играть лучше. Всё так просто. Но если это не получается, начинаешь спрашивать себя: «Что можно сделать лучше?» Временами испытываешь разочарование.

Но что касается самого процесса, то никакого разочарования нет. Нужно просто продолжать работать», — сказал Леброн на канале журналиста Йована Бухи в YouTube.

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