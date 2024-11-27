Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс высказался после трёх подряд поражений «Лейкерс»

Леброн Джеймс высказался после трёх подряд поражений «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу трёх подряд поражений команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Неудачная серия калифорнийской команды началась с матча с «Орландо Мэджик» (118:119), а затем продолжилась в играх с «Денвер Наггетс» (102:127) и «Финикс Санз» (100:127).

«Мы не очень хороши в защите и не очень хороши в атаке. Конечно, хочется играть лучше. Всё так просто. Но если это не получается, начинаешь спрашивать себя: «Что можно сделать лучше?» Временами испытываешь разочарование.

Но что касается самого процесса, то никакого разочарования нет. Нужно просто продолжать работать», — сказал Леброн на канале журналиста Йована Бухи в YouTube.

Сейчас читают:
Сценарист обвиняет Леброна в краже идеи. Джеймс — киномошенник?
Сценарист обвиняет Леброна в краже идеи. Джеймс — киномошенник?

Фанат припомнил Леброну развратные вечеринки Пи Дидди:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android