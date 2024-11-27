Стефен Карри выбрал свой самый главный трёхочковый бросок в карьере

Американский разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос по поводу лучшего трёхочкового броска в своей карьере. По словам Карри, таковым он считает попадание из-за дуги в концовке финального матча Олимпийских игр 2024 года со сборной Франции. Именно попадание разыгрывающего «Уорриорз» не позволило французам догнать американцев.

«Золотая «трёшка» в матче со сборной Франции. Она выигрывает по множеству причин. В конце концов, это была всего одна игра – игра за золотую медаль», — приводит слова Карри Basket News со ссылкой на его выступление в Dubs Talk.

Бадди Хилд и Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку: