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Эксперт: не удивлюсь, если Дёмин будет в топ-5 драфта НБА — 2025, это следующий уровень

Эксперт: не удивлюсь, если Дёмин будет в топ-5 драфта НБА — 2025, это следующий уровень
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Журналист Террел Уильямс, освещающий матчи университета Бригама Янга (BYU), выразил уверенность, что российский баскетболист Егор Дёмин может оказаться в топ-5 на драфте НБА 2025 года.

«Не удивлюсь, если увижу его в топ-5. Ему нужно хорошо выступить против более сильных соперников, но, без сомнения, он уже привлекает внимание. Ведение мяча при его росте и видение площадки – это следующий уровень», — написал Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Нынешний сезон в американской студенческой лиге NCAA является для Дёмина первым в США. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

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