Док Риверс рассказал, когда убедился, что Яннис Адетокунбо является лидером «Бакс»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс рассказал, когда убедился, что тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо является настоящим лидером своей команды.

«Три недели назад в самолёте Яннис рассказал мне о концепции убунту («убунту» — слово южноафриканского происхождения. Риверс использует его в своей тренерской философии, чтобы учить игроков работать вместе. — Прим. «Чемпионата»), которую он увидел в сериале Netflix «Тетрадь». Он предложил обсудить её с командой. Меня поразило, насколько серьёзно Яннис относится к победе — он и его жена даже смотрели видео об убунту в дороге. Это убедило меня, что он настоящий лидер, и дало мне право внедрить эту идею в команде», — приводит слова Риверса портал NBA Analysis.