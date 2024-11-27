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Док Риверс рассказал, когда убедился, что Яннис Адетокунбо является лидером «Бакс»

Док Риверс рассказал, когда убедился, что Яннис Адетокунбо является лидером «Бакс»
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс рассказал, когда убедился, что тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо является настоящим лидером своей команды.

«Три недели назад в самолёте Яннис рассказал мне о концепции убунту («убунту» — слово южноафриканского происхождения. Риверс использует его в своей тренерской философии, чтобы учить игроков работать вместе. — Прим. «Чемпионата»), которую он увидел в сериале Netflix «Тетрадь». Он предложил обсудить её с командой. Меня поразило, насколько серьёзно Яннис относится к победе — он и его жена даже смотрели видео об убунту в дороге. Это убедило меня, что он настоящий лидер, и дало мне право внедрить эту идею в команде», — приводит слова Риверса портал NBA Analysis.

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