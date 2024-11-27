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Стало известно, в каком показателе братья Вагнеры являются в лучшими в «Орландо» в ноябре

Стало известно, в каком показателе братья Вагнеры являются в лучшими в «Орландо» в ноябре
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Братья Франц и Мориц Вагнер, выступающие в составе «Орландо Мэджик», набрали наибольшее количество очков в команде в ноябре. На это обратил внимание аккаунт Stat Mamba в соцсети X (ранее Twitter).

Францу удалось набрать 356 очков, таким образом он стал первым по наибольшему количеству очков в текущем месяце. Мориц, в свою очередь, отметился 194 набранными очками и занял второе место по данному показателю.

Напомним, в последнем матче, который состоялся 26 ноября, «Орландо Мэджик» разделил площадку с «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась со счётом 95:84 в пользу «Мэджик». Франц стал наиболее результативным игроком своей команды в ходе встречи. Он набрал 21 очко, сделал один подбор, отдал семь передач, совершил два блок-шота и четыре перехвата.

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