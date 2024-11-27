Йовица Арсич прокомментировал предстоящий матч «Енисея» с «Уралмашем»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится завтра, 28 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы потратили этот перерыв для того, чтобы дать время на восстановление игрокам, которые много играли, а также для тех, у кого были проблемы с повреждениями, поэтому думаю, что мы будем в оптимальном составе и кондициях. У соперников очень амбициозная команда с сильным составом, на мой взгляд, они ещё не реализовали свой потенциал, в том числе из-за травм.

Нашей задачей является прогрессировать шаг за шагом, показывая в каждом следующем матче игру лучше, чем в предыдущем, и стараться одержать победу», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».