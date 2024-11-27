«Моя вина, что он — бездельник?» Баркли обвинил Леброна в том, что проиграл деньги

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли обвинил лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в том, что проиграл деньги, которые поставил на «озёрников» в матче с «Финикс Санз». Игра завершилась со счётом 127:100 в пользу «Санз».

«Разве моя вина в том, что Леброн — бездельник?» — заявил Баркли в эфире программы Inside the NBA.

Напомним, Леброн в ходе игры с «Финикс Санз» набрал 18 очков, сделал восемь подборов, а также отдал 10 результативных передач. На площадке Джеймс находился 34 минуты и 44 секунды. Ранее Леброн Джеймс высказался после трёх подряд поражений «Лос-Анджелес Лейкерс».