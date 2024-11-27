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«Моя вина, что он — бездельник?» Баркли обвинил Леброна в том, что проиграл деньги

«Моя вина, что он — бездельник?» Баркли обвинил Леброна в том, что проиграл деньги
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Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли обвинил лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в том, что проиграл деньги, которые поставил на «озёрников» в матче с «Финикс Санз». Игра завершилась со счётом 127:100 в пользу «Санз».

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 26, Бил - 23, Дюрант - 23, Нуркич - 12, Аллен - 10, О'Нил - 9, Джонс - 8, Игодаро - 7, Данн - 5, Окоги - 4, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 18, Расселл - 16, Ривз - 15, Кнехт - 7, Хэйс - 7, Хатимура - 7, Винсент - 3, Кристи - 2, Реддиш, Колоко

«Разве моя вина в том, что Леброн — бездельник?» — заявил Баркли в эфире программы Inside the NBA.

Напомним, Леброн в ходе игры с «Финикс Санз» набрал 18 очков, сделал восемь подборов, а также отдал 10 результативных передач. На площадке Джеймс находился 34 минуты и 44 секунды. Ранее Леброн Джеймс высказался после трёх подряд поражений «Лос-Анджелес Лейкерс».

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