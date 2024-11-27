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Пистиолис — о матче ЦСКА с «Пармой»: нам предстоит сыграть с теми, кто дал нам бой

Пистиолис — о матче ЦСКА с «Пармой»: нам предстоит сыграть с теми, кто дал нам бой
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями о предстоящей игре армейцев с пермским клубом «Парма», которая состоится завтра, 28 ноября в Москве.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Парма
Пермь
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П2

«После перерыва нам предстоит сыграть с командой, которая до этого дала нам настоящий бой. Трудно сказать, как пауза повлияет на наш игровой ритм, но, как всегда, мы должны выложиться по полной. В этом матче нам нужно начать уверенно и закончить ещё увереннее», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

Напомним, последний раз команды сталкивались 20 октября. Тогда победу одержали армейцы со счётом 95:82.

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