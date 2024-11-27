Эксперт: Кейтлин Кларк популярнее любого игрока НБА младше 30 лет

Известный спортивный журналист Билл Симмонс высказался о популярности разыгрывающей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк по сравнению с молодыми звёздами НБА.

«Кейтлин Кларк популярнее любого игрока НБА младше 30 лет. Я думаю, что это даже не обсуждается. Мне вообще был безразличен студенческий женский баскетбол ещё 10 лет назад. Сейчас же всё поменялось, смотреть стало куда веселее, а качество продукта значительно выросло. Кейтлин стала той, кто запустил этот процесс. Она начала новую эпоху», — заявил Симмонс в подкасте The Ringer.

По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.