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Эксперт: Кейтлин Кларк популярнее любого игрока НБА младше 30 лет

Эксперт: Кейтлин Кларк популярнее любого игрока НБА младше 30 лет
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Известный спортивный журналист Билл Симмонс высказался о популярности разыгрывающей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк по сравнению с молодыми звёздами НБА.

«Кейтлин Кларк популярнее любого игрока НБА младше 30 лет. Я думаю, что это даже не обсуждается. Мне вообще был безразличен студенческий женский баскетбол ещё 10 лет назад. Сейчас же всё поменялось, смотреть стало куда веселее, а качество продукта значительно выросло. Кейтлин стала той, кто запустил этот процесс. Она начала новую эпоху», — заявил Симмонс в подкасте The Ringer.

По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.

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